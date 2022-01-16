Neue Dessous für TamaraJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 1: Neue Dessous für Tamara
50 Min.Folge vom 16.01.2022Ab 12
Doser schlägt sich mit Christine durch den Wienerwald und durchforstet das Terrain nach Schwammerln. Tamara ist erneut in Sachen Männerfang unterwegs. Ihr nächster Schritt führt sie in die Unterwäscheabteilung. Mit sexy Dessous will die Gemeindebaubewohnerin der Männerwelt endlich gehörig den Kopf verdrehen. Die drei Kumpels Michi, Hansi und Alex zeigen sich indes von ihrer sozialen Seite und greifen bedürftigen Nachbarn unter die Arme, z.B. beim Hausputz.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen