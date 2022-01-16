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Mein Gemeindebau

Neue Dessous für Tamara

ATVStaffel 6Folge 1vom 16.01.2022
Neue Dessous für Tamara

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Mein Gemeindebau

Folge 1: Neue Dessous für Tamara

50 Min.Folge vom 16.01.2022Ab 12

Doser schlägt sich mit Christine durch den Wienerwald und durchforstet das Terrain nach Schwammerln. Tamara ist erneut in Sachen Männerfang unterwegs. Ihr nächster Schritt führt sie in die Unterwäscheabteilung. Mit sexy Dessous will die Gemeindebaubewohnerin der Männerwelt endlich gehörig den Kopf verdrehen. Die drei Kumpels Michi, Hansi und Alex zeigen sich indes von ihrer sozialen Seite und greifen bedürftigen Nachbarn unter die Arme, z.B. beim Hausputz.

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