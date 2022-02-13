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Mein Gemeindebau

Die pinke Überraschung

ATVStaffel 6Folge 5vom 13.02.2022
Die pinke Überraschung

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Folge 5: Die pinke Überraschung

49 Min.Folge vom 13.02.2022Ab 12

Doser hat Geburtstag und Christine hat in seinem Garten eine kleine Überraschungsparty vorbereitet. Jetzt warten die engsten Freunde des Gemeindebaubewohners gespannt auf den Jubilar. Unter ihnen bekannte Gesichter wie Sylvia und Tom oder Frau Herta. Doser jedenfalls lässt nicht lange auf sich warten. Schließlich könnte ja jemand in seinen Garten eingebrochen sein. Tamara muss unterdessen hinnehmen, dass ihr die Farbe Pink nicht steht.

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