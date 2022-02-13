Mein Gemeindebau
Folge 5: Die pinke Überraschung
49 Min.Folge vom 13.02.2022Ab 12
Doser hat Geburtstag und Christine hat in seinem Garten eine kleine Überraschungsparty vorbereitet. Jetzt warten die engsten Freunde des Gemeindebaubewohners gespannt auf den Jubilar. Unter ihnen bekannte Gesichter wie Sylvia und Tom oder Frau Herta. Doser jedenfalls lässt nicht lange auf sich warten. Schließlich könnte ja jemand in seinen Garten eingebrochen sein. Tamara muss unterdessen hinnehmen, dass ihr die Farbe Pink nicht steht.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen