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Mein Gemeindebau

Lektionen in Schmäh

ATVStaffel 6Folge 4vom 06.02.2022
Lektionen in Schmäh

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Folge 4: Lektionen in Schmäh

49 Min.Folge vom 06.02.2022Ab 12

Doser will Christine von seinen Fähigkeiten als Detektiv überzeugen. Er nimmt sie mit in die Lugner City - auf Jagd nach potenziellen Ladendieben. Michi, Hansi und Alex sind weiter in Sachen Gemeindebau-Talentshow unterwegs. Mit einem Aufrufvideo wollen die Kumpels endlich einige Kandidaten an Land ziehen. Doch die Produktion des Videos gestaltet sich alles andere als einfach. Tamara hat derweil ein mysteriöses Date. Sie trifft sich mit einem Mann zum "Dinner in the Dark".

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