Mein Gemeindebau
Folge 4: Lektionen in Schmäh
49 Min.Folge vom 06.02.2022Ab 12
Doser will Christine von seinen Fähigkeiten als Detektiv überzeugen. Er nimmt sie mit in die Lugner City - auf Jagd nach potenziellen Ladendieben. Michi, Hansi und Alex sind weiter in Sachen Gemeindebau-Talentshow unterwegs. Mit einem Aufrufvideo wollen die Kumpels endlich einige Kandidaten an Land ziehen. Doch die Produktion des Videos gestaltet sich alles andere als einfach. Tamara hat derweil ein mysteriöses Date. Sie trifft sich mit einem Mann zum "Dinner in the Dark".
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen