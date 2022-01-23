Ein Shooting der besonderen ArtJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 2: Ein Shooting der besonderen Art
47 Min.Folge vom 23.01.2022Ab 12
Doser und Christine suchen nach wie vor im Wienerwald nach Schwammerln. Doch die leckeren Pilze lassen sich nicht blicken. Ob die beiden überhaupt noch fündig werden? Tamara verfolgt weiter ihr Ziel, die Blicke der Männer auf sich zu ziehen. Mit sexy Dessous ausgestattet, stiefelt das Mauerblümchen aus dem Gemeindebau zum Erotik-Fotoshooting. Michi, Hansi und Alex sind derweil weiter mit ihrem Sozialprojekt beschäftigt: Der Wohnungsputz bei einer Nachbarin steht an.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen