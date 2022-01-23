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Mein Gemeindebau

Ein Shooting der besonderen Art

ATVStaffel 6Folge 2vom 23.01.2022
Ein Shooting der besonderen Art

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Mein Gemeindebau

Folge 2: Ein Shooting der besonderen Art

47 Min.Folge vom 23.01.2022Ab 12

Doser und Christine suchen nach wie vor im Wienerwald nach Schwammerln. Doch die leckeren Pilze lassen sich nicht blicken. Ob die beiden überhaupt noch fündig werden? Tamara verfolgt weiter ihr Ziel, die Blicke der Männer auf sich zu ziehen. Mit sexy Dessous ausgestattet, stiefelt das Mauerblümchen aus dem Gemeindebau zum Erotik-Fotoshooting. Michi, Hansi und Alex sind derweil weiter mit ihrem Sozialprojekt beschäftigt: Der Wohnungsputz bei einer Nachbarin steht an.

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