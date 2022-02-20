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Mein Gemeindebau

Herr Dosers Geburtstag

ATVStaffel 6Folge 6vom 20.02.2022
Herr Dosers Geburtstag

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Mein Gemeindebau

Folge 6: Herr Dosers Geburtstag

50 Min.Folge vom 20.02.2022Ab 12

Christines Überraschungsgeburtstagsparty für Doser ist ein voller Erfolg. Der Gemeindebaubewohner ist zu Tränen gerührt bei dem Anblick all der Freunde, die sich in seinem Garten eingefunden haben. Tamara ist unterdessen wieder einmal in Sachen Schönheit unterwegs. Mit einer nagelneuen Perücke will sie sich eine neue Haarpracht verleihen. Bei Michi, Hansi und Alex wird es spannend: Das Casting für ihre Gemeindebau-Talentshow steht an ...

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