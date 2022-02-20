Mein Gemeindebau
Folge 6: Herr Dosers Geburtstag
50 Min.Folge vom 20.02.2022Ab 12
Christines Überraschungsgeburtstagsparty für Doser ist ein voller Erfolg. Der Gemeindebaubewohner ist zu Tränen gerührt bei dem Anblick all der Freunde, die sich in seinem Garten eingefunden haben. Tamara ist unterdessen wieder einmal in Sachen Schönheit unterwegs. Mit einer nagelneuen Perücke will sie sich eine neue Haarpracht verleihen. Bei Michi, Hansi und Alex wird es spannend: Das Casting für ihre Gemeindebau-Talentshow steht an ...
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Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen