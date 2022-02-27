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Mein Gemeindebau

Der Beste von Zweien

ATVStaffel 6Folge 7vom 27.02.2022
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Folge 7: Der Beste von Zweien

50 Min.Folge vom 27.02.2022Ab 12

Besorgt holt Christine ihren Freund Doser von der Klinik ab. Obwohl es ihm offensichtlich nicht gut geht, lädt er sie und ihre Freundin Susi zu sich nach Hause ein. Doser will die Damen nämlich dazu motivieren, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Tamara ist unterdessen bei Margit zum Kaffee zu Besuch. Ihre Freundin erwartet einige Gäste. Für Tamara die optimale Möglichkeit, ein paar neue Kontakte zu knüpfen.

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