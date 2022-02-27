Mein Gemeindebau
Folge 7: Der Beste von Zweien
50 Min.Folge vom 27.02.2022Ab 12
Besorgt holt Christine ihren Freund Doser von der Klinik ab. Obwohl es ihm offensichtlich nicht gut geht, lädt er sie und ihre Freundin Susi zu sich nach Hause ein. Doser will die Damen nämlich dazu motivieren, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Tamara ist unterdessen bei Margit zum Kaffee zu Besuch. Ihre Freundin erwartet einige Gäste. Für Tamara die optimale Möglichkeit, ein paar neue Kontakte zu knüpfen.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen