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Mein Gemeindebau

Der Gemeindebau sucht den Superstar

ATVStaffel 6Folge 3vom 30.01.2022
Der Gemeindebau sucht den Superstar

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Mein Gemeindebau

Folge 3: Der Gemeindebau sucht den Superstar

48 Min.Folge vom 30.01.2022Ab 12

Tamara zieht alle Register und sucht inzwischen im Radio nach dem Mann ihrer Träume. Live auf Sendung schüttet sie den Zuhörern ihr Herz aus und wird tatsächlich mit ein paar romantischen Gesprächen belohnt. Doser spaziert mit Christine durch die Lugner City und führt sie in seine größte Leidenschaft ein - die Detektivarbeit. Michi, Alex und Hansi haben sich wieder ein neues Projekt überlegt: Eine Gemeindebau-Talentshow ...

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