Der Gemeindebau sucht den SuperstarJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 3: Der Gemeindebau sucht den Superstar
48 Min.Folge vom 30.01.2022Ab 12
Tamara zieht alle Register und sucht inzwischen im Radio nach dem Mann ihrer Träume. Live auf Sendung schüttet sie den Zuhörern ihr Herz aus und wird tatsächlich mit ein paar romantischen Gesprächen belohnt. Doser spaziert mit Christine durch die Lugner City und führt sie in seine größte Leidenschaft ein - die Detektivarbeit. Michi, Alex und Hansi haben sich wieder ein neues Projekt überlegt: Eine Gemeindebau-Talentshow ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen