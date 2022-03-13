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Mein Gemeindebau

Unten ohne beim Videodreh

ATVStaffel 6Folge 9vom 13.03.2022
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Folge 9: Unten ohne beim Videodreh

49 Min.Folge vom 13.03.2022Ab 12

Christine ist inzwischen bei Herrn Doser eingezogen. Er hat für sie eigens ein Schlafzimmer vorbereitet, dabei jedoch eines vergessen: Die vielen Fotos hübscher Damen von der Wand zu hängen. Tamara hat sich unterdessen verliebt - in Blacky, einen drolligen Vierbeiner aus dem Tierheim. Und die drei Kumpels Michi, Hansi und Alex sind weiterhin mit ihrem Musikvideodreh beschäftigt. Hansi ist sich sicher, dass ihm und seinen Jungs damit ein Platz in den Charts gesichert ist.

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