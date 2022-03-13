Unten ohne beim VideodrehJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 9: Unten ohne beim Videodreh
49 Min.Folge vom 13.03.2022Ab 12
Christine ist inzwischen bei Herrn Doser eingezogen. Er hat für sie eigens ein Schlafzimmer vorbereitet, dabei jedoch eines vergessen: Die vielen Fotos hübscher Damen von der Wand zu hängen. Tamara hat sich unterdessen verliebt - in Blacky, einen drolligen Vierbeiner aus dem Tierheim. Und die drei Kumpels Michi, Hansi und Alex sind weiterhin mit ihrem Musikvideodreh beschäftigt. Hansi ist sich sicher, dass ihm und seinen Jungs damit ein Platz in den Charts gesichert ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen