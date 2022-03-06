Mein Gemeindebau
Folge 8: Die Gemeindebau-WG
49 Min.Folge vom 06.03.2022Ab 12
Christine hat sich entschlossen, mit Doser zusammenzuziehen. Für den Dauerjunggesellen ist das eine völlig neue und ungewohnte Situation. Michi, Hansi und Alex versuchen sich unterdessen im Gesang. Der Schokobua möchte mit den dreien einen Song aufnehmen. Hansi sieht dem Ganzen eher skeptisch entgegen, denn er weiß, dass keiner von ihnen wirklich singen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen