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Mein Gemeindebau

Die Gemeindebau-WG

ATVStaffel 6Folge 8vom 06.03.2022
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Folge 8: Die Gemeindebau-WG

49 Min.Folge vom 06.03.2022Ab 12

Christine hat sich entschlossen, mit Doser zusammenzuziehen. Für den Dauerjunggesellen ist das eine völlig neue und ungewohnte Situation. Michi, Hansi und Alex versuchen sich unterdessen im Gesang. Der Schokobua möchte mit den dreien einen Song aufnehmen. Hansi sieht dem Ganzen eher skeptisch entgegen, denn er weiß, dass keiner von ihnen wirklich singen kann ...

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