Abschied von Herrn DoserJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 10: Abschied von Herrn Doser
50 Min.Folge vom 20.03.2022Ab 12
Kaum ist Christine bei Doser eingezogen, will sie auch schon wieder nach Hause. Und dabei hatte er sich gerade an das Zusammenleben mit ihr gewöhnt. Doch der Junggeselle scheint diesmal nicht lange einsam sein zu müssen: Bei Susis Zumba-Kurs lernt Doser eine Asiatin kennen, die ihm auf Anhieb gefällt. Susi möchte die beiden verkuppeln und lädt sie zu sich nach Hause ein. Dort ist sogar noch eine weitere Frau, die Dosers Blicke auf sich zieht ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen