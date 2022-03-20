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Mein Gemeindebau

Abschied von Herrn Doser

ATVStaffel 6Folge 10vom 20.03.2022
Abschied von Herrn Doser

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Folge 10: Abschied von Herrn Doser

50 Min.Folge vom 20.03.2022Ab 12

Kaum ist Christine bei Doser eingezogen, will sie auch schon wieder nach Hause. Und dabei hatte er sich gerade an das Zusammenleben mit ihr gewöhnt. Doch der Junggeselle scheint diesmal nicht lange einsam sein zu müssen: Bei Susis Zumba-Kurs lernt Doser eine Asiatin kennen, die ihm auf Anhieb gefällt. Susi möchte die beiden verkuppeln und lädt sie zu sich nach Hause ein. Dort ist sogar noch eine weitere Frau, die Dosers Blicke auf sich zieht ...

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