"959 Heidelberg": Mediterrane Küche auf gehobenem NiveauJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.03.2021: "959 Heidelberg": Mediterrane Küche auf gehobenem Niveau
44 Min.Folge vom 01.03.2021Ab 6
Wochenstart in der Mannheim- und Heidelberg-Runde! Los geht es für Profi Mike Süsser mitten im schönen Heidelberg. Der 35-jährige Koch und Geschäftsführer Tristan Brandt möchte mit seinem Restaurant "959 Heidelberg" begeistern. Ob sich das vornehme Ambiente auch in der Küche widerspiegelt?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen