"Gasthaus Weber": Moderne bayerische Küche in BockhornJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.05.2026: "Gasthaus Weber": Moderne bayerische Küche in Bockhorn
45 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Knapp 40 Kilometer nordöstlich von München lädt Lukas am vierten Tag in sein "Gasthaus Weber" ein. Das Restaurant in Bockhorn befindet sich seit 1866 in Familienhand und wird in der vierten Generation geführt. Lukas ist gelernter Koch und bietet moderne bayrische Küche an. Lukas ist stolz darauf, aus einer einfachen Dorfwirtschaft einen modernen Betrieb geschaffen zu haben - werden das seine Mitstreiter auch so sehen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen