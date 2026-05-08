Münchner Finale im "Restaurant Piya"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.05.2026: Münchner Finale im "Restaurant Piya"
45 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 6
Das Finale darf Piya im "Restaurant Piya" ausrichten. Ihr Restaurant befindet sich mitten im Schlachthofviertel der Münchener Isarvorstadt. Hier verbinden sich industrielle Wurzeln mit moderner Gastronomie und Kultur. Im "Restaurant Piya" findet man mediterrane Küche und Gastgeberin Piya möchte mit Charme und ihrer offenen Art begeistern. Am Ende vergibt der Profikoch noch die finalen Punkte - wer holt sich den Wochensieg in München?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen