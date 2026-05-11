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Wochenstart in Passau: "Goldenes Schiff" mit regionaler Küche

Kabel EinsFolge vom 11.05.2026
Wochenstart in Passau: "Goldenes Schiff" mit regionaler Küche

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Folge vom 11.05.2026: Wochenstart in Passau: "Goldenes Schiff" mit regionaler Küche

45 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6

Den Auftakt im bayerischen Passau bestreitet in dieser Woche Jung-Gastronom Josef. Als Kind der idyllischen Kleinstadt möchte der kreative Koch seinen Gästen die regionale Küche im "Goldenes Schiff" präsentieren. Wird der leidenschaftliche Gastronom die Runde mit Tradition und Herzblut von seinen Künsten überzeugen?

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