Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "20\15 Steakhouse", Verl
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zur Wochenmitte erwartet Inhaber Kasra Abrar (29) seine vier Mitstreiter im "20\15 Steakhouse" in Verl. Hochwertiges Fleisch von ausgewählten Rinderrassen wird von Kasra fachmännisch auf dem hauseigenen Montague Grill zubereitet. Zentral in Verl gelegen besticht das Restaurant durch ein junges Team und Fleisch in Hülle und Fülle. Kann der Junggastronom die Konkurrenten mit seinem Konzept überzeugen? Rechte: kabel eins
