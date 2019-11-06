Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Magnolia", Augsburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Finaltag serviert Thassilo Eyrainer (28) im "Magnolia" Speisenkreationen mit mediterranen Einschlägen sowie euro-asiatische Küche. Die Kreationen sind ausgefallen, die Preise gehoben und das zeitlos chic-moderne Lokal befindet sich im architektonisch einmaligen Augsburger Glaspalast, einer ehemaligen Spinnerei. Kann Thassilo seine Gäste überzeugen? Wer darf nach dem goldenen Siegerteller und den 3.000 Euro greifen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
