Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Magnolia", Augsburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Finaltag serviert Thassilo Eyrainer (28) im "Magnolia" Speisenkreationen mit mediterranen Einschlägen sowie euro-asiatische Küche. Die Kreationen sind ausgefallen, die Preise gehoben und das zeitlos chic-moderne Lokal befindet sich im architektonisch einmaligen Augsburger Glaspalast, einer ehemaligen Spinnerei. Kann Thassilo seine Gäste überzeugen? Wer darf nach dem goldenen Siegerteller und den 3.000 Euro greifen? Rechte: kabel eins

