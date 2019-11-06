Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Die Jungen Wilden Oldenburger", Oldenburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Die Jungen Wilden Oldenburger", Oldenburg

"Die Jungen Wilden Oldenburger", OldenburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Die Jungen Wilden Oldenburger", Oldenburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mit einem innovativen Konzept und moderner Crossover-Fusionsküche will Arnob Kar Bhowmik (30) am Dienstag seine Gäste überzeugen. Die Speisekarte bietet sowohl Fleischliebhabern als auch Veganern eine kreative Auswahl an Gerichten. Ob die vier Gastronomen das Essen der "Jungen Wilden" ebenfalls als "Food-Porn" empfinden? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen