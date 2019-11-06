Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Panoramarestaurant", Südtirol

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Panoramarestaurant", Südtirol

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Panoramarestaurant", Südtirol

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Die Südtiroler Woche eröffnet das "Panoramarestaurant" in St. Leonhard. Hier bereiteten sich bereits die Weltmeister der deutschen Fußballnationalmannschaft auf das Turnier in Brasilien vor. Kann Daniel (26) seine Mitstreiter zu Beginn der Woche auch mit einer weltmeisterlichen Küche beeindrucken? Rechte: kabel eins

