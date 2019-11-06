Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Brandiskeller", Südtirol
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Dienstag führt es unsere Gastronomen in den "Brandiskeller" vor den Toren Lanas. Am Fuße der Schlossruine Brandis bietet Markus (44) seinen Gästen traditionsreiche Tiroler Küche mit modernem Feinschliff. Kann der frühere Kellner Lehrling mit urigem Ambiente inmitten alter Weinfässer und deftigen Speisen die Punkteführung erringen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
