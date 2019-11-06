Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Georgs Grill", Ludwigshafen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Georgs Grill", Ludwigshafen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Georgs Grill", Ludwigshafen

45 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Georg Fritsch (44) bittet am Dienstag in seinem gemütlichen Lokal "Georgs Grill" seine Gäste zu Tisch. Direkt an einem Schrebergarten in Ludwigshafen gelegen, hat sich der gelernte Koch einen angenehmen Ort zum Verweilen und Genießen geschaffen. Das urige Gasthaus bietet deutsche, regionale Küche in entspannter Atmosphäre. Kann der Paradiesvogel Georg die anderen Gastronomen mit seinen kulinarischen Kreationen überzeugen? Rechte: kabel eins

