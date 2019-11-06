"La Perseria Mashti", SchriesheimJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "La Perseria Mashti", Schriesheim
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sana Mashti (34) begrüßt unsere Gastronomen am Donnerstag in ihrem Genusstempel "La Perseria Mashti". Hier präsentiert die quirlige Frohnatur authentische persische Küche in reizvollem Ambiente. Kann die dreifache Mutter den anderen Gastronomen an ihrem Gastgebertag ein unvergessliches Erlebnis aus 1001 Nacht bereiten? Rechte: kabel eins
