Folge vom 06.11.2019: "Veicht", Bayerischer Wald

Im Herzen des Bayerischen Waldes, in Freyung, heißt Walter Eckmüller (48) seine Gäste im "Veicht" willkommen. Das Gasthaus existiert seit über 180 Jahren an gleicher Stelle. Heute wird dort deutsche Küche mit internationalem Einschlag und regionalen Produkten in modernem Ambiente serviert. Der studierte Lebensmitteltechnologe Walter hat das Lokal und die Abläufe optimal auf die Kundenwünsche ausgerichtet. Rechte: kabel eins

