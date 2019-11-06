Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Bus Bar", München

Folge vom 06.11.2019
"Bus Bar", München

"Bus Bar", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Bus Bar", München

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

An Tag zwei von Mein Lokal, Dein Lokal in München, lädt der Amerikafan Christian Fragner (49) in seinen restaurierten amerikanischen Schulbus ein. Der Hingucker fährt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und hält zu jeder Speise an verschiedenen Restaurants. Ob Christian mit seinem Dinnerhopping-Programm punkten kann?

