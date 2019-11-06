Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Schmock", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Schmock", München

"Schmock", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Schmock", München

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Florian Gleibs (44), der seine israelischen Wurzeln und seine Leidenschaft für die Gastronomie entdeckt hat, bezeichnet sich selbst als Entertainer und Vollblutgastronom. Daher begrüßt er an Tag vier in München die Konkurrenz in seinem Restaurant "Schmock". Der Geschäftsführer will seine Kollegen mit israelischer Kochkunst und köstlichen Kreationen überzeugen. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen