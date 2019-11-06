Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"The Real Hanky", Bielefeld

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"The Real Hanky", Bielefeld

"The Real Hanky", BielefeldJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "The Real Hanky", Bielefeld

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zum Finaltag der Bielefeld-Woche gibt Gastgeber Maik (44) im Bielefelder Stadtteil Ummeln noch einmal alles: Der Entertainer steigt für seine Mitstreiter auf die Tische und singt. Serviert wird dazu deftige amerikanische Küche. Ob der gelernte Konditor mit seinem Lokal "The Real Hanky" überzeugen kann und ob die vier Gastronomen den XXXXXL-Burger schaffen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen