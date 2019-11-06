Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019: "Louiskitchenbar", Hamburg

44 Min. Ab 6

Am Dienstag führt es unsere Gastronomen nach Barmbek-Süd in die "Louiskitchenbar". Vollblutgastronom Frank Barnowski (57) ist seit 30 Jahren dick im Geschäft. Mit seinem systematisierten Konzept und standardisierten Abläufen geht der erfahrene Gastronom an den Start. Doch ist wirklich alles selbst gemacht? Kann Frank die kritische Konkurrenz von seinem Inhouse-Convenience Konzept überzeugen? Können die frischen, amerikanischen Burger und hausgemachten Cocktails zum Sieg führen? Rechte: kabel eins

