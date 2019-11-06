Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Mediterran Steakhouse", Attendorn

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Mediterran Steakhouse", Attendorn

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Woche im Sauerland startet heute in Attendorn: Geschäftsführer und Chefkoch Dalibor Divkovic-Dittrich (37), genannt Dado, begrüßt die vier Mitstreiter in seinem Restaurant "Mediterran Steakhaus". Der gebürtige Bosnier glänzt mit seiner mediterranen und kroatischen Küche inklusive Reifeschrank. Ob er mit seinem fleischlastigen Konzept punkten kann? Rechte: kabel eins

