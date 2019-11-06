Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Karl", Neuenrade
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zur Wochenmitte nimmt die einzige Frau der Runde das Zepter in die Hand: Susanna Galic (45) zeigt den Herren, dass auch eine Frau in der Männerdomäne des Kochberufs glänzen kann. Am wohlsten fühlt sie sich in ihrer Showküche im Restaurant "Karl" in Neuenrade. Im modern eingerichteten, denkmalgeschützten Bruchsteingebäude erwartet die Mitstreiter neu interpretierte, regionale und mediterrane Küche. Ob die Gastronomin den Männern beim Front-Cooking einheizen und dabei punkten kann? Rechte: kabel eins
