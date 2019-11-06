Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Kosmos", Lüdenscheid
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Passend zum Finale der Sauerland-Woche begrüßt Gastgeber Marco Nipkow (45) seine vier Kollegen in besonders edlem Ambiente: Sein Restaurant "Kosmos" befindet sich in der Lüdenscheider Humboldt-Villa, einem neobarocken und denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahre 1913. Neben saisonaler, fein interpretierter Küche stehen hier erlesene Weine im Vordergrund. Die hauseigene Vinothek bietet eine Auswahl von über 500 Weinsorten. Kann Marco mit seinem Küchenteam den Sieg erkochen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins