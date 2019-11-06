Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Carlos Grill", Kempten
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche aus Ulm und Umgebung startet im "Carlos Grill" in Kempten. Der Geschäftsführer Karl "Carlos" Strobl (47) will mit seinem Grill-Konzept seine Mitstreiter überzeugen. In seinem Restaurant werden frische Fleisch- und Grillspezialitäten vom 500 Grad heißen Holzkohlegrill zubereitet. Ob der frühere Veganer Carlos seine Kollegen mit seiner breiten Palette an Fleischspezialitäten zu einer hohen Punktevergabe bewegen kann? Rechte: kabel eins
