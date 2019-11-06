Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Zur Blauen Traube", Memmingen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Zur Blauen Traube", Memmingen

Folge vom 06.11.2019: "Zur Blauen Traube", Memmingen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der zweite Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" führt unsere Gastronomen nach Memmingen. Geschäftsführer und Inhaber Bernd Schwartner (47) bietet mit seinem Restaurant "Zur Blauen Traube" frische und gutbürgerliche Küche in einem Tiroler-Stuben-Ambiente an. Einer der beiden Gasträume des im 17. Jahrhundert erbauten Gebäudes war früher ein Pferdestall. Der Vollblutgastronom geht unter anderem mit seinen Fleischprodukten und bunten Salatvariationen in den Wettstreit. Rechte: kabel eins

