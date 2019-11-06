Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Risamore", Berlin

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Risamore", Berlin

"Risamore", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Risamore", Berlin

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Berlin beginnt mitten im Herzen der Stadt in der italienischen Risotteria "Risamore". Restaurantleiterin Nica Capovilla (30) möchte mit ihrem einzigartigen Konzept beweisen, dass in Reis mehr steckt als man denkt. Ob sie die anderen Gastronomen mit viel Liebe zum Reis und ihrer offenen Küche überzeugen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen