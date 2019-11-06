Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Rasas", Berlin

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Rasas", Berlin

"Rasas", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Rasas", Berlin

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Namaste! Am zweiten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche reisen die Gastronomen kulinarisch ins ferne Indien. Geschäftsführerin Shabnam Shaikh (29) serviert ihren Gästen im "Rasas" im beliebten Viertel Westend Spezialitäten aus dem Lehmofen und eine authentische indische Küche, inspiriert durch alte Familienrezepte. Ob es ihr gelingt, die anderen Gastronomen zu verzaubern? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen