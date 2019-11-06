Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Rasas", Berlin
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Namaste! Am zweiten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche reisen die Gastronomen kulinarisch ins ferne Indien. Geschäftsführerin Shabnam Shaikh (29) serviert ihren Gästen im "Rasas" im beliebten Viertel Westend Spezialitäten aus dem Lehmofen und eine authentische indische Küche, inspiriert durch alte Familienrezepte. Ob es ihr gelingt, die anderen Gastronomen zu verzaubern? Rechte: kabel eins
