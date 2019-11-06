Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Pan Africa", Berlin

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Pan Africa", Berlin

44 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Am vierten Tag nimmt Geschäftsführer Frank Anyangbe (40) seine vier Gäste mit in seine Heimat Afrika. Eine exotische Küche mit typischen Nationalgerichten, Gewürzen und Straußen- und Krokodilfleisch wartet darauf, die verschiedenen Geschmäcker auf die Probe zu stellen. Ob es dem farbenfrohen Koch aus Neukölln gelingen wird, seine Gäste vom Flair und Geschmack Afrikas zu überzeugen? Rechte: kabel eins

