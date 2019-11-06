Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Pan Africa", Berlin
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am vierten Tag nimmt Geschäftsführer Frank Anyangbe (40) seine vier Gäste mit in seine Heimat Afrika. Eine exotische Küche mit typischen Nationalgerichten, Gewürzen und Straußen- und Krokodilfleisch wartet darauf, die verschiedenen Geschmäcker auf die Probe zu stellen. Ob es dem farbenfrohen Koch aus Neukölln gelingen wird, seine Gäste vom Flair und Geschmack Afrikas zu überzeugen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins