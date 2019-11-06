Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Martha's", Berlin

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
"Martha's", Berlin

Folge vom 06.11.2019: "Martha's", Berlin

44 Min. Ab 6

Zum großen Wochenfinale begrüßt der gebürtige Holländer Sander Bosman (38) seine vier Mitstreiter in seinem Lokal "Martha's" in Schöneberg. Eine neue Berliner Küche auf hohem Niveau in edler, entspannter Atmosphäre verzaubern Augen und Gaumen. Ob der Restaurantleiter den Siegerteller mit nach Hause nimmt? Rechte: kabel eins

