Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Ab 6

Die Eröffnung der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Wolfsburg beginnt in Flechtorf im Restaurant "Lindenhof". Der gelernte Koch Alexander (36) möchte mit seinem traditionellen und modernen Speisenkonzept seinen Mitbewerbern zeigen, dass man die deutsche traditionelle Küche mit internationalen Klassikern kombinieren und so zu einem einmaligen Geschmackserlebnis verwandeln kann. Ob Alexander seine Kollegen im bereits seit 100 Jahren bestehenden "Lindenhof" überzeugt? Rechte: kabel eins

