Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der zweite Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche führt die Gastronomen in das moderne Restaurant "VEN", nur wenige Meter vom historischen Volkswagen Konzern entfernt. Der Küchendirektor Dirk (44) kocht im gehobenen Stil verschiedene internationale Gerichte. Er verfeinert seine Speisen mit bunten Blumen aus dem hauseigenen Garten. Doch kann er damit den Sieg einfahren? Rechte: kabel eins

