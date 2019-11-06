Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Das Wolfsburger Wochenfinale findet im Restaurant "Awilon" statt. Der gelernte Restaurantfachmann Tom (47) präsentiert seinen vier Mitstreitern heute eine gehobene internationale Küche mit verschiedenen Fisch- und Fleisch-Spezialitäten. Das Restaurant im Kunstmuseum im Zentrum von Wolfsburg bietet modern interpretierte Speisen auf hohem Niveau in einer bunten und geschmackvollen Atmosphäre. Ob der Siegerteller das Restaurant künftig schmücken wird? Rechte: kabel eins

