"FISHERMAN's Seafood", BremenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "FISHERMAN's Seafood", Bremen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Bremen startet heute am Bremer Wall: Der gelernte Restaurantfachmann und Gastgeber Marcus Tu (48) begrüßt die vier Mitstreiter in seinem Restaurant "FISHERMAN's Seafood". Der gebürtige Bremer lockt mit einem authentischen Fischrestaurant, worin er in der Stadt eine absolute Marktlücke erkannt hat. Ob er mit seinen Köstlichkeiten aus hoher See punkten kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins