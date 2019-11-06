Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Edel Weiss", Bremen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Alpenländisches Ambiente mitten im hohen Norden: Klaus Prinke-Vesecky (55) begrüßt seine Mitstreiter am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in seiner Tiroler Hütte "Edel Weiss". Inmitten der Bremer Innenstadt, direkt gegenüber des Hauptbahnhofes, bietet der gelernte Koch seit nunmehr über sechs Jahren bodenständige, deutsch-österreichische Küche. Kann Klaus mit seinem authentischen Essen und dem liebevoll dekorierten Gastraum Eindruck hinterlassen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins