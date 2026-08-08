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Meine Jausenbox

Meine Jausenbox: Sommerparty-Snacks

ORF KidsStaffel 1Folge 255vom 08.08.2026
Meine Jausenbox: Sommerparty-Snacks

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Folge 255: Meine Jausenbox: Sommerparty-Snacks

5 Min.Folge vom 08.08.2026

In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Diesmal wird es ausnahmsweise keine Jausenbox, sondern allerlei Snacks für eure Sommerparty: Blätterteig-Stangerl, Mozzarella-Tomatenspieße und eine Obstplatte. Bildquelle: ORF

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