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Meine Jausenbox
Folge 255: Meine Jausenbox: Sommerparty-Snacks
5 Min.Folge vom 08.08.2026
In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Diesmal wird es ausnahmsweise keine Jausenbox, sondern allerlei Snacks für eure Sommerparty: Blätterteig-Stangerl, Mozzarella-Tomatenspieße und eine Obstplatte. Bildquelle: ORF
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