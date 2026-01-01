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Meine Jausenbox

Meine Jausenbox: Pesto-Zucchini-Pizzastangerl

ORF KidsStaffel 1Folge 251vom 01.01.2026
Meine Jausenbox: Pesto-Zucchini-Pizzastangerl

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Folge 251: Meine Jausenbox: Pesto-Zucchini-Pizzastangerl

5 Min.Folge vom 01.01.2026

In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Dieses Mal machen sie Pesto-Zucchini-Pizzastangerl, dazu gibt es gewellte Gurken und Heidelbeeren. Bildquelle: ORF

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