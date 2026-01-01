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Meine Jausenbox
Folge 251: Meine Jausenbox: Pesto-Zucchini-Pizzastangerl
5 Min.Folge vom 01.01.2026
In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Dieses Mal machen sie Pesto-Zucchini-Pizzastangerl, dazu gibt es gewellte Gurken und Heidelbeeren. Bildquelle: ORF
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