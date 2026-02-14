Meine Jausenbox: FaschingsjauseJetzt kostenlos streamen
Meine Jausenbox
Folge 252: Meine Jausenbox: Faschingsjause
6 Min.Folge vom 14.02.2026
In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Es wird ausnahmsweise keine Jausenbox, sondern allerlei Snacks für eure Faschingsparty: Confetti-Schnecken, Regenbogen-Snacks und Clown-Waffeln. Bildquelle: ORF
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