Menschen & Mächte: Der 1. Mai - Ein Feiertag macht GeschichteJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 30.04.2026: Menschen & Mächte: Der 1. Mai - Ein Feiertag macht Geschichte
52 Min.Folge vom 30.04.2026
Maibäume, Machtkämpfe, Mythen: Die wechselvolle Geschichte eines besonderen Feiertags. Die Dokumentation zeichnet die bewegte Geschichte des 1. Mai nach – vom illegalen Kampftag der Arbeiterbewegung bis zum heutigen Staatsfeiertag. Sie zeigt den besonderen Doppelcharakter des Datums zwischen politischem Arbeiterfest und alten Frühlingsbräuchen. Anhand historischer Filmaufnahmen wird sichtbar, wie der Tag durch verschiedene politische Systeme geprägt und genutzt wurde. Heute bleibt er ein einzigartiger Feiertag, dessen ursprüngliche Bedeutung zunehmend verblasst. Bildquelle: ORF/Historisches Archiv/Fritz Kern; APA-Images / Hans Ringhofer
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