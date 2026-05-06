Menschen & Mächte: Österreich, Italien und das Meer: Sehnsucht AdriaJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 06.05.2026: Menschen & Mächte: Österreich, Italien und das Meer: Sehnsucht Adria
46 Min.Folge vom 06.05.2026
Julia Cencig reist an die obere Adria und entdeckt dabei ihre Familiengeschichte neu. Während Österreich und Italien heute touristisch verbunden sind, erinnert das Kanaltal an verdrängte Konflikte und die "Südtiroler Option" von 1939, von der auch Cencigs Großvater betroffen war. Die Dokumentation zeigt, wie persönliche Schicksale und historische Brüche nachwirken und wie Massentourismus die Region prägt. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH
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