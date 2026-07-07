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Menschen & Mächte

Menschen & Mächte: Die Bomben des Franz Fuchs. Rechter Terror in Österreich

ORF2Folge vom 07.07.2026
Menschen & Mächte: Die Bomben des Franz Fuchs. Rechter Terror in Österreich

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Menschen & Mächte

Folge vom 07.07.2026: Menschen & Mächte: Die Bomben des Franz Fuchs. Rechter Terror in Österreich

53 Min.Folge vom 07.07.2026

Eine Anschlagsserie versetzte Österreich vor rund 30 Jahren in Angst. Jahrzehnte später beschäftigt der Fall das Land noch immer. Franz Fuchs versetzte Österreich mit Brief und Rohrbomben über Jahre in Angst und Schrecken. Der Film zeichnet die Ermittlungen, die Anschläge und ihre Folgen nach und lässt Opfer, Ermittler sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen. Zudem geht er der Frage nach, ob Fuchs tatsächlich als Einzeltäter gehandelt hat. Bildquelle: ORF

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