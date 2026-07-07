Menschen & Mächte: Die Bomben des Franz Fuchs. Rechter Terror in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 07.07.2026: Menschen & Mächte: Die Bomben des Franz Fuchs. Rechter Terror in Österreich
53 Min.Folge vom 07.07.2026
Eine Anschlagsserie versetzte Österreich vor rund 30 Jahren in Angst. Jahrzehnte später beschäftigt der Fall das Land noch immer. Franz Fuchs versetzte Österreich mit Brief und Rohrbomben über Jahre in Angst und Schrecken. Der Film zeichnet die Ermittlungen, die Anschläge und ihre Folgen nach und lässt Opfer, Ermittler sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen. Zudem geht er der Frage nach, ob Fuchs tatsächlich als Einzeltäter gehandelt hat. Bildquelle: ORF
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