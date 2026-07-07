Menschen & Mächte: Im Schatten der RAF - Linker Terror in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 07.07.2026: Menschen & Mächte: Im Schatten der RAF - Linker Terror in Österreich
Im November 1977 wird einer der reichsten Männer des Landes entführt - der Industrielle Walter Palmers, Chef des gleichnamigen Textilunternehmens mit einem Privatvermögen von mehreren 100 Millionen Schilling. Ausgeführt wird das Verbrechen von deutschen Top-Terroristinnen, unter Mithilfe von österreichischen Studenten, bereit zum bewaffneten Kampf und dem Ziel eines politischen Systemwechsels. Nach 100 Stunden Geiselhaft und nachdem über 30 Millionen Schilling Lösegeld bezahlt werden, kommt Palmers frei. Die Menschen & Mächte-Dokumentation "Im Schatten der RAF. Linker Terror in Österreich" beleuchtet die politischen Hintergründe der Entführung und das Klima in der Radikalen Linken in den Jahren nach 1968. Dafür tritt Gabriele Rollnik vor die Kamera, sie war damals im Kidnapper-Team von Walter Palmers und Mitglied der linksradikalen "Bewegung 2. Juni" sowie Ex-Innenminister Karl Blecha (SPÖ) oder die Schriftstellerin Marlene Streeruwitz. Bildquelle: ORF