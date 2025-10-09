Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 10vom 09.10.2025
44 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Larry Armstrong, der Besitzer einer Eiscreme-Fabrik, hat eine "Schreib- und Lesestiftung" gegründet. Mit Jessicas Hilfe will er sein Projekt der Öffentlichkeit präsentieren. Bevor die Kampagne losgehen kann, wird das Startkapital der Stiftung gestohlen. Und damit nicht genug: Larrys Buchhalter Kyle McGregor wird ermordet. Wird es Jessica gelingen, den Fall aufzuklären, bevor es weitere Tote gibt?

