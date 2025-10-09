Mord ist ihr Hobby
Folge 10: Steif gefroren
44 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Larry Armstrong, der Besitzer einer Eiscreme-Fabrik, hat eine "Schreib- und Lesestiftung" gegründet. Mit Jessicas Hilfe will er sein Projekt der Öffentlichkeit präsentieren. Bevor die Kampagne losgehen kann, wird das Startkapital der Stiftung gestohlen. Und damit nicht genug: Larrys Buchhalter Kyle McGregor wird ermordet. Wird es Jessica gelingen, den Fall aufzuklären, bevor es weitere Tote gibt?
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH