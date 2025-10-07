Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Tödliche Injektionen

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 5vom 07.10.2025
Tödliche Injektionen

Mord ist ihr Hobby

Folge 5: Tödliche Injektionen

44 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

Auf Empfehlung von Dr. Hazlitt stellt Serena die Krankenpflegerin Lila Nolan ein, damit sich diese tagsüber um ihren kranken Vater kümmert. Als Serena ihren Vater tot auffindet, fällt ihr Verdacht sofort auf Lila. Allerdings ergibt die Obduktion keine Hinweise auf ein Verbrechen. Als Lila sich um Maggie kümmern soll, eine Freundin Jessicas, beginnt die Hobbydetektivin nachzuforschen. Schnell stellt sich heraus, dass Lila immer wieder in ungeklärte Todesfälle verwickelt war ...

