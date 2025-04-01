Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 12 Folge 9
45 Min. Ab 12

Jessica reist nach New York, um an einer Versteigerung teilzunehmen, auf der sie ein altes Manuskript von Arthur Conan Doyle erstehen möchte. Auf derselben Auktion wird auch ein Gemälde von Angus Neville versteigert, das von Charlie, einem Privatdetektiv, den Jessica von früher kennt, für einen hohen Preis gekauft wird. Schon bald ist das Bild verschwunden, und die Leiche eines Kunstfälschers wird gefunden. Gemeinsam mit Sergeant Unger versucht Jessica, den Fall aufzuklären ...

